Голодные медведи заблокировали туристическую тропу на Камчатке

На Камчатке временно закрыли туристический маршрут на реке Хакыцин, из-за того что тропу заблокировали около 70 голодных медведей, сообщает "Мир 24".

Отмечается, что к агрессии привела конкуренция за пищу среди животных – в этом году рыбы в реке оказалось мало, обычно же медведи собираются в этом месте в ожидании нереста лососевых.

Один самец атаковал группу из трех человек. Представители заповедника рассматривают возможность закрытия туристической программы в бассейне Курильского озера, если ситуация не изменится к лучшему.

Ранее сообщалось, что в Магадане молодой медведь пробежал по центру города. Из соображений безопасности сотрудникам полиции пришлось застрелить хищника.