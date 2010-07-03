"Кошачий медведь" бинтуронг появился в Московском зоопарке

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Фото: ТАСС/Ludek Perina/Zuma
Самец бинтуронга ("кошачьего медведя") появился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Вскоре к нему должна присоединиться самка. Зверь пока недоступен для посетителей.
"Пока он находится в неэкспозиционной зоне. Это важно для периода его адаптации. К нему имеет доступ только некоторые сотрудники, к которым он привык. Пока даже нет его фотографий – потенциально раздражающие факторы сведены к минимуму", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы зоосада.
При весе в 9-11 килограммов длина тела бинтуронга вместе с хвостом в среднем составляет порядка 130 сантиметров.
В отличие от других видов виверровых, обитающих в лесах Бирмы, Индокитая, Малайского архипелага, бинтуронг не прыгает по деревьям, а медленно перебирается с ветви на ветвь, используя хвост как дополнительную опору. Питается животное главным образом фруктами и другой растительной пищей. Голос животного напоминает мяуканье обычной домашней кошки.
"Он издает множество звуков – от писка до воя и ворчания. Когда ему комфортно, то он как будто "хихикает", а когда чем-то недоволен – громко кричит. Впрочем, обычно он в хорошем настроении, в особенности ночью", – рассказали в зоопарке.
Ранее в Московском зоопарке вылупились два птенца южноафриканских пингвинов. Птенцам дали имена Роббен и Нельсон. Специалисты зоопарка отмечали, что регулярно проводят с Нельсоном и Роббеном тренинги, во время них пингвинята выполняют ряд несложных задач, благодаря которым животные становятся более контактными.
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