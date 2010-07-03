Самец гривистого волка появился в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московский зоопарк прибыл из Германии пятилетний гривистый волк. Самец Фалькао составит пару с волчицей Эмилией, которую в 2017 году привезли в зоосад из чешского Брно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, волк хорошо перенес дорогу и уже освоился на новом месте.

"Обычно в природе они, в отличие от большинства представителей семейства псовых, ведут одиночный образ жизни. Каждый хищник занимает свою территорию, которую тщательно защищает от непрошеных гостей. Тем не менее во многих современных зоопарках гривистые волки нередко содержатся именно парами", – приводятся в сообщении слова Акуловой.

Она отметила, что специалисты зоосада имеют большой опыт работы с гривистыми волками, поэтому можно надеется на первое потомство. Уточняется, что эти животные занесены в Международную Красную книгу.

Ранее сообщалось, что московский зоопарк попросил посетителей не подкармливать животных. Неправильное питание негативно сказывается на самочувствии зверей и птиц. Как пояснили специалисты, из-за угощений от "заботливых" посетителей обитатели зоопарка "болеют, набирают лишний вес или, напротив, теряют его". По словам зоологов, у животных "появляются проблемы с пищеварительной системой, выпадает шерсть, притупляется обоняние".