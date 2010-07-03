В Московском зоопарке вылупились три птенца кафрского рогатого ворона. Они вылупились с разницей в несколько дней у пары взрослых особей, которые живут в зоосаде более 20 лет, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что три птенца вылупились впервые в истории практики размножения таких птиц в неволе. Обычно кафрские вороны приносят одного птенца в год, а в дикой природе птицы обзаводятся потомством раз в десять лет.
По словам генерального директора зоосада Светланы Акуловой, за последние несколько лет специалисты зоопарка создали оптимальные условия для содержания и размножения этих птиц.
"Появление на свет сразу трех птенцов – это, несомненно, заслуга орнитологов. Они вели постоянное наблюдение за будущими родителями и, как только заметили, что самка стала вести себя беспокойно, забрали у нее яйца в специальный инкубатор", – заявила она.
Кафрские вороны занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид. Ученые прогнозируют, что этот вид пернатых может исчезнуть в естественной среде через 10–15 лет.
На сегодняшний день в Московском зоопарке живут семь кафрских воронов.
В зоопарке вылупились птенцы кафрского рогатого ворона
Ранее сообщалось, что в зоопарке вылупились два птенца редкого кудрявого пеликана, занесенного в Международную Красную книгу. Первый птенец появился на свет 5 апреля, а второй – 10 апреля.
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