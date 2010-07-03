Птенцы кудрявого пеликана вылупились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке вылупились два птенца редкого кудрявого пеликана, занесенного в Международную Красную книгу. Первый птенец появился на свет 5 апреля, а второй – 10 апреля, говорится на сайте зоосада.
"Несмотря на столь незначительную разницу в возрасте, внешне птенцы очень отличаются между собой: старший заметно больше младшего, его вес равен примерно 1 кг, а тело покрыто пухом, тогда как младший птенец весит не более 500 граммов и только начал опушаться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время птенцы будут весить в шесть раз больше, а также начнут готовиться к тому, чтобы покинуть гнездо.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Кудрявый пеликан является самым редким видом среди всего семейства пеликанов. На сегодняшний день, помимо новорожденных птенцов, в зоосаде есть всего четыре кудрявых пеликана.
Каждый птенец имеет особую ценность для формирования генетически разнообразной популяции вида в неволе.
Ранее москвичей и гостей столицы пригласили в зоопарк отметить Всемирный день пингвина 25 апреля. Для посетителей подготовили специальную программу.
Главными героями праздника станут очковые и папуанские пингвины, а также пингвины Гумбольдта.
В 11:00 начнется "Пингвиний парад" – группа очковых пингвинов перейдет из внутреннего вольера в наружный. Птицы пройдут по коридору, общая протяженность которого около 100 метров.
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