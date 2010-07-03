Всемирный день пингвина отметят в Московском зоопарке 25 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичей и гостей столицы пригласили в зоопарк отметить Всемирный день пингвина 25 апреля. Для посетителей подготовили специальную программу, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
"Главными героями праздника станут очковые и папуанские пингвины, а также пингвины Гумбольдта. Посетителей ждет настоящий "Пингвиний парад" в павильоне "Дом птиц", а также тематические экскурсионные маршруты по территории", – говорится в сообщении.
В 11:00 начнется "Пингвиний парад" – группа очковых пингвинов перейдет из внутреннего вольера в наружный. Птицы пройдут по коридору, общая протяженность которого около 100 метров.
После парада посетителей ждет интерактивная познавательная игра "О пингвинах разных континентов". Также запланированы показательные кормления: папуанские пингвины получат праздничное угощение в виде свежей салаки в 15:00, а пингвины Гумбольда и очковые пингвины в 16:00.
Чтобы посмотреть "Пингвиний парад", нужно принять участие в интернет-конкурсе "Всегда во фраке". Самые изобретательные и креативные участники конкурса, приславшие свои заявки на почту zooptisa2019@moscowzoo.ru, будут приглашены на парад.
Поучаствовать во всех праздничных мероприятиях можно бесплатно, но, чтобы попасть на территорию зоопарка, посетителям нужно купить входной билет.
Ранее сообщалось, что в мае в наружный вольер начнут выходить сурикаты. Пока животные находятся в павильоне "Копытные Африки". Оставаться активными в зимнее время года сурикатам помогает обогащение среды обитания. Им приносят разные игрушки, мячи, кормовые бревна, обыкновенные щетки для уборки.
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