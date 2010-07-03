Сурикаты Московского зоопарка выйдут в наружный вольер в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сурикаты Московского зоопарка начнут выходить в наружный вольер не раньше мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

"Выходить в наружный вольер юркие сурикаты начнут не раньше мая, когда земля достаточно прогреется и установится ясная погода. А пока приглашаем всех желающих навестить этих проворных зверьков в павильоне "Копытные Африки", – передает зоопарк.

Оставаться активными в зимнее время года сурикатам помогает обогащение среды обитания. Им приносят разные игрушки, мячи, кормовые бревна, обыкновенные щетки для уборки. Сурикаты с любопытством исследуют любой новый предмет, а потом пытаются сделать под него подкоп.

Ранее Московский зоопарк попросил посетителей не подкармливать животных, поскольку неправильное питание негативно сказывается на самочувствии зверей и птиц.