Сурикаты Московского зоопарка выйдут в наружный вольер в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сурикаты Московского зоопарка начнут выходить в наружный вольер не раньше мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
"Выходить в наружный вольер юркие сурикаты начнут не раньше мая, когда земля достаточно прогреется и установится ясная погода. А пока приглашаем всех желающих навестить этих проворных зверьков в павильоне "Копытные Африки", – передает зоопарк.
Оставаться активными в зимнее время года сурикатам помогает обогащение среды обитания. Им приносят разные игрушки, мячи, кормовые бревна, обыкновенные щетки для уборки. Сурикаты с любопытством исследуют любой новый предмет, а потом пытаются сделать под него подкоп.
Ранее Московский зоопарк попросил посетителей не подкармливать животных, поскольку неправильное питание негативно сказывается на самочувствии зверей и птиц.
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