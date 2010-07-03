В Московском зоопарке объяснили, почему нельзя подкармливать животных

Московский зоопарк попросил посетителей не подкармливать животных. Неправильное питание негативно сказывается на самочувствии зверей и птиц, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе зоосада.
Как пояснили специалисты, из-за угощений от "заботливых" посетителей обитатели зоопарка "болеют, набирают лишний вес или, напротив, теряют его". По словам зоологов, у животных "появляются проблемы с пищеварительной системой, выпадает шерсть, притупляется обоняние".
Для каждого животного разработан свой рацион. Львы, слоны, еноты, рыси, фламинго и другие обитатели зоосада получают все необходимые питательные вещества, микроэлементы и витамины, подчеркнули в пресс-службе. Более того, у всех животных есть индивидуальный график кормления, нарушение которого отрицательно влияет на их самочувствие.
Если кто-то попытался бросить в вольер еду или другой посторонний предмет, очевидцев попросили сообщить об этом сотрудникам зоопарка. Готовность каждого посетителя следовать простым правилам помогает поддерживать здоровье и благополучие животных, напомнили в зоопарке.
Ранее в Московском зоопарке рассказали, почему важны укрытия в вольерах. По словам специалистов, внутренние помещения помогают животным сохранить психологическое здоровье, Посетителям посоветовали не расстраиваться, если они сразу не увидели льва или медведя, ведь животные, скорее всего, отдыхают от внимания публики и нужно просто немного подождать.
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