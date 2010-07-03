В Московском зоопарке рассказали, почему важны укрытия в вольерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Укрытия в вольерах помогают животным сохранить психологическое здоровье, пояснили в пресс-службе Московского зоопарка. Посетителям посоветовали не расстраиваться, если они сразу не увидели льва или медведя, ведь животные, скорее всего, спят и нужно просто немного подождать.

"Нередко гости нашего зоопарка задаются вопросом, почему в вольере нет того или иного животного", – отметили в пресс-службе, добавив, что животные не могут находиться на глазах у публики целый день. Им, как и людям, необходим отдых от всеобщего внимания. "У каждого из них свой распорядок дня, который обусловлен индивидуальными особенностями каждого зверя", – подчеркнули сотрудники зоосада.

По их словам, с этой целью во всех вольерах оборудовали специальные внутренние помещения. Животное может в любой момент укрыться там и отдохнуть. "Здоровье, как физическое, так и психологическое, а также благополучие животных – приоритетная задача Московского зоопарка", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Тем, кто хочет увидеть как можно больше обитателей зоопарка, рекомендовали провести рядом с ними побольше времени. Весной можно остаться в зоопарке почти на весь день – с 08:00 до 19:00, напомнили представители пресс-службы. Гостям предложили прогуляться по старой и новой территории, отдохнуть у большого пруда, а дождь переждать в одном из теплых павильонов, например, в "Доме птиц" или "Доме обезьян".

Ранее в Московском зоопарке рассказали об аппетите медведей после спячки. По словам специалистов, животные проспали около четырех месяцев, потеряли 20–25% массы тела и теперь усиленно питаются. Медведи чувствуют себя хорошо и вернутся к привычному ритму жизни через несколько недель, заверили сотрудники парка.