Манул Московского зоопарка проходит лечение из-за проблем с глазами

Манул Московского зоопарка проходит лечение из-за хронического заболевания глаза. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
В пресс-службе отметили, что у манулов ослабленный иммунитет, а также большая предрасположенность к хроническим заболеваниям. Именно из-за этого животные могут чаще других сталкиваться с проблемами разного вида. "Сейчас наши ветеринары и зоологи тщательно наблюдают за котом, он получает все необходимое лечение", – подытожили сотрудники.
Там также отметили, что в настоящее время специалисты проводят профилактическую меру, чтобы данная ситуация никак не сказалась на дальнейшей жизни кота. Сотрудники зоопарка уточнили, что манул сейчас находится в хорошем расположении духа.
"Он много времени проводит, прогуливаясь по своему вольеру, а также радуется подтаявшему снегу: теперь он может беспрепятственно передвигаться, не рискуя увязнуть в глубоком сугробе", – подытожили сотрудники зоосада.
Ранее в Московском зоопарке у пары антилоп дидик родился детеныш. Сейчас новорожденный большую часть времени проводит с матерью, однако уже начинает исследовать окружающий мир.
Сотрудники зоопарка отметили, что вес детеныша после рождения составил полкилограмма. В ближайшие два месяца он будет питаться молоком матери, а затем перейдет на листья и траву.
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