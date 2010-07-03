Зоолог рекомендует не брать на руки голодных после спячки ежей

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Голодных после зимней спячки в столичных лесах ежей не стоит брать в руки, советует зоолог, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Беме.

Она объяснила, что животные в это время агрессивны, они адаптируются. Ежи могут укусить и передать бешенство или другие болезни.

"Просто не надо к ним приставать и брать в руки – это всегда неполезно", – передает слова специалиста Агентство "Москва".

Она добавила, что сами ежи за людьми "кусаться не побегут". Зоолог также порекомендовала даже летом не брать на руки взрослых животных.

"Малыши более толерантны, но сейчас молодежи еще нет. Сейчас есть только старые ежи, которые проснулись и к которым начинают приставать люди", – отметила эксперт.

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