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13:57

Нашествие лис в Москве прекратится в течение месяца

город животные

13:57

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Нашествие лис в Москве прекратится в течение месяца, когда в лесах появится больше животных и еды. До этого горожанам следует избегать диких животных. Об этом Агентству "Москва" рассказал зоолог Николай Дроздов.

Он отметил, что пик активности связан с тем, что сейчас самый голодный период после зимы, однако уже через месяц этой проблемы не будет. Дроздов также посоветовал москвичам держаться в стороне от животных и тем более не разрешать приближаться к ним детям.

"Наоборот, нужно избегать, потому что неизвестно, какие у них в это время болезни и привычки – кусаться или нет. Ведь рано или поздно, при большой статистике, последуют укусы и так далее", – указал зоолог.

Дроздов отметил, что лисы редко болеют бешенством, однако они могут укусить и передать другие заболевания.

Ранее глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал о нашествии лис в городе. По его словам, каждую неделю поступает до 40 сообщений по поводу диких животных.

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город животные

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