Соколы-сапсаны вернулись на шпиль здания МИД РФ

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Птицы обитали там еще до реконструкции.
"За соколами присматривают орнитологи из научно-методического центра "Биоразнообразие". Поскольку сейчас у птиц период кладки яиц и высиживания потомства, наблюдение ведется дистанционно", – говорится в сообщении МИД РФ в Facebook.
Возможное пополнение в семействе ожидается ужу через несколько недель.
Инженеры встроили в шпиль искусственное гнездо с мелким щебнем для создания комфортных условий.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее рассказала о семье сапсанов, которые живут в домике, оборудованном в шпиле высотки. Она отметила, что эти птицы являются редкостью для города. По ее словам, в домике есть окно, через которое можно заглянуть из шпиля.
Реставрация шпиля на здании внешнеполитического ведомства России длилась ровно год. За это время полностью демонтировали старую конструкцию высотой 56 метров и возвели новую, идентичную предыдущей, только более надежную и легкую.
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