Международный день птиц отметят в столице

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В столице подготовили 12 площадок для проведения мероприятий, посвященных Международному дню птиц, который будет проходить с 1 по 6 апреля, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Специалисты Мосприроды подготовили для посетителей лесопарков лекции, мастер-классы, викторины и квесты, посвященные пернатым. Они пройдут на 12 площадках", – говорится в сообщении.

Как уточняется, вход на все мероприятия будет свободным, но на некоторые нужно будет предварительно зарегистрироваться.

Также мероприятия по случаю Международного дня птиц пройдут с 1 по 6 апреля в Московском зоопарке. В течение недели обладатели "птичьих" фамилий смогут посетить зоопарк со скидкой.

Также для гостей зоопарка подготовили экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия. Все дни праздника в часы работы зоопарка будут проводить познавательный "Птичий квест". При входе гостям будут раздавать специальные карты с персональным маршрутом по территории, следуя по которому посетители будут выполнять различные задания.