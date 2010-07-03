Международный день птиц отметят в столице

В столице подготовили 12 площадок для проведения мероприятий, посвященных Международному дню птиц, который будет проходить с 1 по 6 апреля, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Специалисты Мосприроды подготовили для посетителей лесопарков лекции, мастер-классы, викторины и квесты, посвященные пернатым. Они пройдут на 12 площадках", – говорится в сообщении.
Как уточняется, вход на все мероприятия будет свободным, но на некоторые нужно будет предварительно зарегистрироваться.
Также мероприятия по случаю Международного дня птиц пройдут с 1 по 6 апреля в Московском зоопарке. В течение недели обладатели "птичьих" фамилий смогут посетить зоопарк со скидкой.
Также для гостей зоопарка подготовили экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия. Все дни праздника в часы работы зоопарка будут проводить познавательный "Птичий квест". При входе гостям будут раздавать специальные карты с персональным маршрутом по территории, следуя по которому посетители будут выполнять различные задания.
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