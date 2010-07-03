Обладателей "птичьих фамилий" ждет скидка в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке с 1 по 6 апреля пройдут мероприятия, посвященные празднованию Международного дня птиц, который отмечается первого числа. В течение недели обладатели "птичьих" фамилий смогут посетить зоопарк со скидкой, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Орловы, Гуськовы, Курицыны, Грачевы и другие люди, в чьих фамилиях есть отсылка к домашним и диким птицам, получат праздничную 40% скидку на входной билет", – говорится в сообщении.

Также для гостей зоопарка подготовили экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия. Все дни праздника в часы работы зоопарка будут проводить познавательный "Птичий квест". При входе гостям будут раздавать специальные карты с персональным маршрутом по территории, следуя по которому посетители будут выполнять различные задания.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, слова которой приводятся в сообщении, Международный день птиц является одним из самых значимых праздников для Московского зоопарка.

С 1 апреля Московский зоопарк будет открываться на час раньше и закрываться на час позже. Переход на новый режим работы связан с увеличением светового дня.

Теперь зоопарк будет открыт для посетителей ежедневно с 8:00 до 19:00. Кассы будут работать с 8:00 до 18:00.