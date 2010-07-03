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02:17

Нашествие диких лис зафиксировали в Москве

город животные

02:17

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Фото: depositphotos/EBFoto

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал о нашествии лис в столице.

"У лис какое-то нашествие в последние два года. Каждую неделю где-то по сорок обращений по поводу лис", – цитирует Кульбачевского "Говорит Москва".

По его словам, случаи появления диких животных фиксируются "прямо в пределах МКАД": "В основном это юг, юго-восток", – добавил чиновник.

Кульбачевский выразил мнение, что нашествие может быть связано с климатическими изменениями, так как последние 15 лет наблюдается тенденция к потеплению.

"Существует понятие миграции животных, – отметил Кульбачевский. – Мы считаем, что это город, а для лисы или зайца это среда обитания".

Он указал, что в городе стало намного меньше ворон, крыс, а также бездомных собак и кошек. Однако при этом осталась определенная кормовая база.

6 февраля лису спасли со льдины на Москве-реке около Павелецкой набережной. Сообщалось, что перепуганную хищницу накормят и приведут в порядок.

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