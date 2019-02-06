Спасенную со льдины на Москве-реке лису осмотрит ветеринар

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Лису, которая застряла на льдине на Москве-реке, сумели спасти. Сейчас ее везут на осмотр к ветеринару в Центр передержки диких животных под Яхромой, передает Агентство "Москва".

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды уточнили, что у животного стресс. В скором времени перепуганную хищницу накормят и приведут в порядок. "Видимых повреждений нет", – заверили в ведомстве.

Ранее жительница столицы вызвала спасателей на Павелецкую набережную. Она сообщила, что зверь находится около дома номер 8. С людьми, которые приехали на подмогу, лиса вела себя агрессивно.

