Лиса застряла на льдине на Москве-реке

Фото: скриншот телеканала Москва 24

На Москве-реке около Павелецкой набережной застряла лиса. На месте работают спасатели "Крымского моста", которые пытаются помочь животному, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

"У лисы раненая лапка. Ведет себя агрессивно", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в службу МГПСС позвонила женщина, которая сообщила, что на Павелецкой набережной около дома номер 8 на льдине находится лисица.