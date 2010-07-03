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05:45

Власти Москвы объяснили, почему в городе появились летучие мыши

город животные

05:45

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Фото: depositphotos/KirsanovVal

Летучие мыши, лисы и зайцы начали мигрировать в Москву из-за потепления. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он обратил внимание на то, что сейчас наблюдается потепление климата, в результате которого начинаются миграции разных видов. Животные, которые обитали чуть южнее, стали приходить в Москву.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Московский зоопарк будет открываться на час раньше и закрываться на час позже. Переход на новый режим работы связан с увеличением светового дня.

город животные

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