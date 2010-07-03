Бабочки, шмели и божьи коровки проснулись в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Бабочка-крапивница стала одним из первых насекомых, проснувшихся после зимней спячки в столичных лесах и парках, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосприроду.

Ее крылья сверху окрашены в кирпично-красный цвет, вдоль крыла спереди на них крупные черные и желтые пятна, а по бокам крылышки будто отделаны тесьмой из голубых треугольничков с черной каймой. После крапивницы просыпается лимонница. Ее самка бледно-желто-зеленого цвета, а самец – желтого.

Уже виднеются ярко-красные божьи коровки. Ранней весной появляются и шмелихи. Даже если на улице еще прохладно, шмелю это неважно: температура его тела всегда равна плюс 40 градусам. В это время года у них пора обустройства жилищ, которые сооружаются на земле.

В Московском зоопарке проснулись два гималайских медведя, бурый камчатский медведь, еноты-полоскуны, тушканчики и сурки.

А в городе жители могут столкнуться с дикими лисами. Зоолог Николай Дроздов считает, что их "нашествие" прекратится в течение месяца, но дал рекомендации по безопасному поведению с животными. Столичные власти разрабатывают план борьбы с ростом числа лис.