Москва разрабатывает план борьбы с "нашествием" лис

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Власти Москвы в этом году разработают план противодействия росту числа лис в столице, заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Город ведет совместную научную работу с комитетом ветеринарии по изучению вопроса, население предупреждают о возможных опасностях. В жилой застройке Москвы также встречаются зайцы, енотовидные собаки и лоси, изредка выходящие из национального парка Лосиный остров.

Из-за потепления климата появляются и более южные виды, такие как летучие мыши. "Климат меняется. Существует понятие миграции животных. У нас стало намного меньше сейчас ворон, стало меньше крыс, стало меньше бесхозяйных, бездомных собак и кошек. И осталась определенная кормовая база. Мы считаем, что это город, а для лисы или зайца это среда обитания", – цитирует Кульбачевского "Интерфакс".

Он уточнил, что о нашествии лис на столицу говорить нельзя. Однако их действительно стало намного больше, отметил Кулбачевский. Традиционно они больше встречаются на юге и юго-востоке города, добавил глава департамента.

Он обратил внимание, что лисы могут быть переносчиками бешенства. Поэтому, по словам Кульбачевского, попадающих в город животных прививают.

Зоолог Николай Дроздов ранее заверил, что "нашествие" лис в Москве прекратится в течение месяца, когда в лесах появится больше животных и еды. По его мнению, пик активности связан с тем, что сейчас самый голодный период после зимы. Дроздов также порекомендовал москвичам держаться в стороне от животных и тем более не разрешать приближаться к ним детям.