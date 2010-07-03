Москва разрабатывает план борьбы с "нашествием" лис

Власти Москвы в этом году разработают план противодействия росту числа лис в столице, заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Город ведет совместную научную работу с комитетом ветеринарии по изучению вопроса, население предупреждают о возможных опасностях. В жилой застройке Москвы также встречаются зайцы, енотовидные собаки и лоси, изредка выходящие из национального парка Лосиный остров.
Из-за потепления климата появляются и более южные виды, такие как летучие мыши. "Климат меняется. Существует понятие миграции животных. У нас стало намного меньше сейчас ворон, стало меньше крыс, стало меньше бесхозяйных, бездомных собак и кошек. И осталась определенная кормовая база. Мы считаем, что это город, а для лисы или зайца это среда обитания", – цитирует Кульбачевского "Интерфакс".
Он уточнил, что о нашествии лис на столицу говорить нельзя. Однако их действительно стало намного больше, отметил Кулбачевский. Традиционно они больше встречаются на юге и юго-востоке города, добавил глава департамента.
Он обратил внимание, что лисы могут быть переносчиками бешенства. Поэтому, по словам Кульбачевского, попадающих в город животных прививают.
Зоолог Николай Дроздов ранее заверил, что "нашествие" лис в Москве прекратится в течение месяца, когда в лесах появится больше животных и еды. По его мнению, пик активности связан с тем, что сейчас самый голодный период после зимы. Дроздов также порекомендовал москвичам держаться в стороне от животных и тем более не разрешать приближаться к ним детям.
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