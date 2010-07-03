Еноты-полоскуны Московского зоопарка вышли из зимнего сна

В Московском зоопарке из зимнего сна вышли еноты-полоскуны, сообщает Агентство "Москва". Животные проспали около четырех месяцев.
Сейчас еноты постепенно возвращаются к привычному образу жизни, исследуют свой вольер и пробуют забираться на дерево, в ветвях которого они любят отдыхать и греться на солнце.
Пока еще животные немного медлительны, однако уже через несколько недель они полностью очнутся от продолжительного сна. Специалисты зоопарка, в свою очередь, возобновят особые тренинги с ними в рамках программы по обогащению среды обитания.
Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, во время этих занятий гости зоопарка могут наблюдать поведенческое разнообразие животных во всей красе, а также знакомиться с характерными особенностями и повадками каждого отдельного зверя.
Увидеть енотов-полоскунов можно в вольере на Старой территории. Расположен он недалеко от вольеров овцебыков и гривистого волка.
Еще с октября зверьки стали готовиться к зиме: они отъедались, становились с каждым днем все менее активными и больше времени проводили в теплом домике. В минусовую погоду они перестали выходить наружу.
В зоопарке рассказали, что в отличие от сурков и тушканчиков, еноты не впадают в зимнюю спячку, а лишь находятся в состоянии сна. У них замедляются все обменные процессы, но температура тела и сердечный ритм остаются на том же уровне.
К тому же, еноты могут проснуться, чтобы выйти на поверхность и проверить, не наступила ли весна. В зимний сон животные впадают коллективно: сразу несколько особей спят в одном логове, тесно прижавшись друг к другу, чтобы сохранять тепло и лучше переносить морозы.
С 1 апреля Московский зоопарк будет открываться на час раньше и закрываться на час позже. Переход на новый режим работы связан с увеличением светового дня.
Тем временем, обитатели зоопарка продолжают выходить из спячки. Вслед за сурками после зимы проснулись тушканчики. Они зимовали в специальных холодильниках, в условиях, приближенных к природным.
Скоро из спячки выйдут бурая медведица и гималайские медведи. Эти животные проспали более четырех месяцев. Также в ближайшее время должны проснуться енотовидные собаки, ежи, сони и тенреки.
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