В Московском зоопарке проснулись тушканчики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обитатели Московского зоопарка продолжают выходить из спячки. Вслед за сурками после зимы проснулись тушканчики. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы в понедельник, 18 марта.

Тушканчики зимовали в специальных холодильниках: в полной темноте при температуре 3-4 градуса тепла. Условия были приближены к природным. В состоянии анабиоза грызуны пребывали с осени.

"Проснувшиеся тушканчики чувствуют себя отлично, они уже начали активно отъедаться и готовиться к брачному периоду. Совсем скоро их можно будет увидеть в экспозиции павильона "Ночной мир" на старой территории зоопарка", – отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В столичном зоопарке обитают пять больших тушканчиков – пара взрослых и трое подростков. Грызуны этого вида включены в Международную Красную книгу. В природе их можно встретить на юге Восточной Европы, в Азии, на юге Сибири и в Северной Африке.

В начале марта в Московском зоопарке вышли из спячки степные сурки – восьмилетний самец Арчи и две четырехлетние самки Нагайна и Сара. Они провели в состоянии анабиоза почти пять месяцев. За время спячки они потеряли около трети веса.

