Южноафриканский пингвиненок родился в столичном зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Птенец родился у пары южноафриканских пингвинов в Московском зоопарке. Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе парка, он вылупился еще 5 января.

Отмечается, что сотрудникам пришлось выкармливать детеныша вручную, поскольку родители вели себя беспокойно и могли по неосторожности травмировать пингвиненка.

Сейчас птенец весит уже более двух килограммов, а специалисты проводят с ним специальные тренинги. Тело малыша пока покрыто пухом, отличающимся от оперения взрослых особей.

Через месяц детеныш перелиняет и обзаведется оперением, приспособленным для плавания. Взрослое оперение у него появится только к возрасту двух лет.

"Ежедневно пингвиненка приносят в вольер, где он под присмотром орнитологов знакомится с взрослыми особями. Родители проявляют к птенцу большой интерес и заботу", – отметили в пресс-службе.

11 февраля сообщалось, что большие бакланы из Московского зоопарка обзавелись первым в 2019 году потомством. Птенцы также вылупились и у пингвинов Гумбольдта.