Птенцы пингвинов Гумбольдта и бакланов родились в зоопарке

Большие бакланы из Московского зоопарка обзавелись первым в 2019 году потомством. Птенцы вылупились и у пингвинов Гумбольдта, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Увидеть детенышей можно в павильонах "Дом птиц" и "Птицы и бабочки". По словам генерального директора зоосада Светланы Акуловой, большая часть птенцов появляется весной и летом. Это объясняется теплой погодой и достаточным количеством корма.
"В зоопарке животные круглый год содержатся в подходящих для выращивания потомства условиях и получают достаточно пищи, поэтому период размножения у них может наступать несколько раньше", – уточнила Акулова.
Родителями стали четыре пары пингвинов Гумбольдта. Их птенцам сейчас чуть больше месяца. Самый старший весит 1,2 килограмма, а самый младший – 500 граммов. Из укрытий детеныши выйдут к середине марта.
А вот два птенца больших бакланов отличаются от взрослых сородичей более светлым и пушистым оперением. Их воспитанием и выкармливанием птенцов занимаются оба родителя.
В настоящее время к выведению потомства готовятся кудрявые и розовые пеликаны. Они уже обустроили гнезда, однако пока что между ними и другими видами птиц идет борьба за лучшее место.
Ранее в Москве открылась выставка уникальных снимков из Московского зоопарка. Экспозиция познакомит горожан и туристов с некоторыми редкими видами животных и той работой, которую ведет зоосад по их содержанию, размножению и сохранению.
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