Выставка уникальных снимков из Московского зоопарка пройдет в столице

Выставка уникальных снимков обитателей Московского зоопарка откроется на Тверском бульваре 9 февраля. Об этом сообщили в пресс-служба зоосада.
"Выставка "Золотая коллекция" призвана познакомить москвичей и гостей столицы с некоторыми редкими видами животных и той работой, которую ведет зоопарк по их содержанию, размножению и сохранению. Прежде всего, это виды, занесенные в Международную Красную книгу и Красную книгу России", - говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Экспозиция состоит из 32 уникальных снимков обитателей зоопарка – от белых медведей и дальневосточных леопардов до калимантанских безухих варанов и золотых мантелл. Она будет открыта до 28 февраля.
Ранее сообщалось, что животные в Московском зоопарке получат съедобные "валентинки". Посетители зоопарка 14 февраля смогут увидеть, как слоны лакомятся печеньем, полярные медведи едят фруктовый лед, а обезьяны – свежую клубнику.
В этом году у Московского зоопарка появится свой гимн, который будет звучать во время торжественных и официальных мероприятий. Создание гимна приурочено к празднованию 13 февраля 155-летия зоопарка.
Конкурс на создание стихов и музыки для гимна стартовал летом 2018 года, в нем приняли участие более 150 человек со всей России. Победу одержали Наум Олев и Симон Осиашвили, написавшие стихи, и Олег Каледин, отвечавший за музыку.
Услышать гимн можно будет ежедневно в ближайшие месяцы во время открытия зоопарка. Официальная презентация произведения пройдет летом на конференции Союза зоопарков и аквариумов и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.
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