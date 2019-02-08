Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:15

Выставка уникальных снимков из Московского зоопарка пройдет в столице

культура выставки животные

16:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Выставка уникальных снимков обитателей Московского зоопарка откроется на Тверском бульваре 9 февраля. Об этом сообщили в пресс-служба зоосада.

"Выставка "Золотая коллекция" призвана познакомить москвичей и гостей столицы с некоторыми редкими видами животных и той работой, которую ведет зоопарк по их содержанию, размножению и сохранению. Прежде всего, это виды, занесенные в Международную Красную книгу и Красную книгу России", - говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Экспозиция состоит из 32 уникальных снимков обитателей зоопарка – от белых медведей и дальневосточных леопардов до калимантанских безухих варанов и золотых мантелл. Она будет открыта до 28 февраля.

Ранее сообщалось, что животные в Московском зоопарке получат съедобные "валентинки". Посетители зоопарка 14 февраля смогут увидеть, как слоны лакомятся печеньем, полярные медведи едят фруктовый лед, а обезьяны – свежую клубнику.

В этом году у Московского зоопарка появится свой гимн, который будет звучать во время торжественных и официальных мероприятий. Создание гимна приурочено к празднованию 13 февраля 155-летия зоопарка.

Конкурс на создание стихов и музыки для гимна стартовал летом 2018 года, в нем приняли участие более 150 человек со всей России. Победу одержали Наум Олев и Симон Осиашвили, написавшие стихи, и Олег Каледин, отвечавший за музыку.

Услышать гимн можно будет ежедневно в ближайшие месяцы во время открытия зоопарка. Официальная презентация произведения пройдет летом на конференции Союза зоопарков и аквариумов и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.

культура выставки животные

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика