Москва онлайн покажет, как проходит день у полярного медведя

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

27 февраля – Международный день полярного медведя. Праздник придуман с целью распространить информацию о белых медведях и привлечь внимание к их охране. Эти животные обитают на территории России, Норвегии, Канады, Гренландии и США (Аляска). Белый медведь занесен в Международную красную книгу и Красную книгу России.

По случаю праздника мы покажем в прямом эфире полярных медведей, которые живут в Московском зоопарке. Вы увидите кормление хищников и услышите о них интересный рассказ из уст зоолога.

Трансляция начнется 27 февраля в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.