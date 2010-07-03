Детеныш редкой мини-антилопы родился в Московском зоопарке

Фото: Московский зоопарк/Наталья Назарова

В Московском зоопарке у пары антилоп дидик родился детеныш. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе зоосада.

Детеныш у миниатюрных антилоп, обитающих в Африке, появился 23 марта. Сейчас новорожденный большую часть времени проводит с матерью, однако уже начинает исследовать окружающий мир.

Сотрудники зоопарка отметили, что вес детеныша после рождения составил полкилограмма. В ближайшие два месяца он будет питаться молоком матери, а затем перейдет на листья и траву.

"Свое необычное название они получили из-за одной любопытной особенности: если животные встревожены или чувствуют опасность, то скрываются в зарослях, издавая характерные звуки, напоминающие "дик-дик", – отметили в зоопарке.

Миниатюрные антилопы большую часть времени прячутся в кустарниках и зарослях, скрываясь от хищников. В неволе антилопы ведут себя более спокойно, поэтому за ними можно беспрепятственно наблюдать.

Пара дикдиков появилась в Московском зоопарке в 2015 году. Они приехали из Дрездена. За это время они принесли потомство пять раз. Один из первых детенышей был передан в Казанский зоопарк. Остальные также сменят прописку и отправятся в ведущие зоопарки России и Европы.

