Названы животные, которые чаще всего кусают москвичей в зоопарках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве за 2017-2018 годы зафиксировано более 60 случаев укуса животными посетителей контактных зоопарков, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

В результате укусов пострадали 40 детей. Они получили серьезные травмы лица, кистей рук или предплечья, и были вынуждены обратиться за медпомощью. Также им пришлось пройти курс антирабических прививок.

Агрессию по отношению к зрителям проявляли еноты, лисы, обезьяны и мелкие грызуны. Агрессию у животных могут вызвать такие факторы, как яркий свет, крики посетителей, толпы людей. По каждому случаю укуса были проведены эпидемиологические расследования.

Были выявлены такие нарушения, как размещение зоопарков в ТЦ рядом с объектами общепита, отсутствие у персонала личных медицинских книжек и ветеринарных свидетельств на животных, отсутствие условий для оказания медпомощи при укусах.

По решению сада приостановлена деятельность контактных зоопарков в ТЦ "Измайловский", ТРЦ "Триумфальный", ТЦ "Ривьера", ТРК "MaRi", ТРЦ "Мозаика", ТЦ "Капитолий", ТРЦ "Панфиловский", РК "ФэнтезиПарк" и ТЦ "Мегаполис".

В Роспотребнадзоре рекомендовали ограничить прямой контакт детей с животными, поведение которых может быть непредсказуемым.