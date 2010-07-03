В Московском зоопарке расскажут, как открыть контактный зоосад

Фото: Москва 24/Елена Смолянская

В Московском зоопарке будут проводить курсы для тех, кто хочет открыть свой контактный зоопарк. Слушателей научат правильному общению с животными, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

"Мы будем обучать взрослых тому как правильно открыть контактный зоопарк, какие животные допустимы к контакту, как правильно кормить таких животных и как за ними правильно ухаживать", – сказала Акулова Агентству "Москва".

Она отметила, что открыть контактный зоопарк не так просто, как многим кажется.

В конце 2018 года Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Предусматривается создание специальных приютов для животных. Запрещается их отстреливать, проводить бои с их участием, избавляться от них без передачи новому владельцу и помещения в приют. Также запрещены содержание животных в барах и пропаганда жестокого обращения с животными.