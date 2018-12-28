Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

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Закон, запрещающий жестокое обращение по отношению к животным, подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом закрепляются полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными. Устанавливаются основные принципы обращения с ними, основанные на гуманном отношении.

Требования к содержанию зверей регламентируются. Законом запрещается пропаганда жестокого обращения с животными.

Вводятся новые нормы содержания домашних и служебных животных, а также требования к использованию зверей в культурно-зрелищных мероприятиях.

Согласно новому закону, владельцы будут обязаны "обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного".

Муниципальные власти получат право запрещать выгул животных в определенных местах.

Собак потенциально опасных пород теперь запрещено выгуливать без намордника и поводка независимо от места их выгула. За исключением случаев, когда собака выгуливается на огороженной территории владельца.

Список опасных пород составит правительство РФ.

Документом предусматривается создание специальных приютов для животных, запрещается их отстрел. Правовой статус приютов, требования к размещению таких организаций также прописаны в законе.

Отлов животных должен будет сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты. Вводится не только государственный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников.

Кроме того, вводится запрет на бои с участием животных, контактные зоопарки и содержание зверей в барах и ресторанах. На случай содержания диких животных с нарушением требований закона, предусматривается их конфискация.

Проект закона был внесен в Госдуму в 2010 году и рассматривался 8 лет.