Московский зоопарк приглашает на вечерние прогулки

Московский зоопарк запускает акцию "Сумерки". Она пройдет с 15 по 30 апреля. До конца месяца зоопарк будет работать до 22:00, то есть на три часа дольше. Об акции сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Преимущество этого в том, что будет возможность увидеть, как животные готовятся ко сну и кто из них наиболее активен после захода солнца. Среди них рукокрылые, красные панды, снежный барс, пума, дальневосточный леопард. Отмечается, что посетители, которые придут в костюме Бэтмена или летучей мыши, смогут попасть в зоопарк бесплатно.
"Вопреки распространенному мнению, в вечерние часы жизнь в зоопарке вовсе не замирает. Это особое время, когда становятся активными многие животные, которые днем предпочитают оставаться в укрытии. Среди них самые известные сумеречные животные в мире – рукокрылые (летучие мыши и крыланы). В природе эти зверьки обитают на территории Африки и в некоторых странах Восточного Средиземноморья", – пояснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Пара красных панд, которые также предпочитают ночной образ жизни, живет в просторном вольере по соседству с вольером медведя-губача на старой территории. В вечерние часы лучше всего наблюдать за манулом и за пернатыми на Большом пруду.
Наиболее активны после заката солнца и представители семейства кошачьих – снежный барс, пума, дальневосточный леопард, тигрица по кличке Принцесса.
Ранее сообщалось, что манул Московского зоопарка проходит лечение из-за хронического заболевания глаза. Вообще у манулов ослабленный иммунитет и большая предрасположенность к хроническим заболеваниям. Именно из-за этого животные могут чаще других сталкиваться с проблемами.
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