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В Московском зоопарке у кошачьих лемуров родилось два детеныша. Об этом говорится на сайте зоопарка.

"Этой весной у наших кошачьих лемуров родилось два детеныша: первый появился на свет 11 марта, а второй – 5 мая. У малышей общий отец – самец по кличке Фунтик, а их матери – Мира и Бэлла, молодые самки, приехавшие в Московский зоопарк в 2016 году из Новосибирска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что старший детеныш уже начал проявлять активность, он старательно изучает окружающий мир и уже активно начал пробовать взрослую пищу. При этом младший все еще пока не отходит от матери и питается ее молоком. Проявлять интерес к взрослой пище он начнет не раньше, чем в возрасте одного месяца.

"Остальные члены группы относятся к маленьким лемурам с любопытством и дружелюбием, как только детеныши подрастут, то смогут кататься на спинах своих старших сородичей, играть с ними", – говорится в сообщении.

Понаблюдать за детенышами и их родителями можно в наружном вольере перед "Домом обезьян", там группа лемуров проводит свое время.

Этот вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к угрозе исчезновения. В природе звери обитают только на юге и юго-западе Мадагаскара.

Хвост взрослого кошачьего лемура, насчитывающий более 10 черных и белых полос, может достигать в длину свыше полуметра, а вес конечности иногда доходит до 1,5 килограмма. Сам лемур весит до 3,5 килограмма. Хвост служит лемуру для общения. Самцы активно машут ими во время брачного периода.

В Московском зоопарке содержат четыре группы лемуров, каждую из которых возглавляет самка, определяющая все взаимодействия между участниками и атмосферу в сообществе. Конфликтов внутри групп почти не бывает благодаря жесткой иерархии.

