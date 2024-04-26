Кабмин РФ предложил наделить судебных приставов правом применять оружие

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Кабмин РФ направил в Госдуму законопроект о праве всех сотрудников органов принудительного исполнения в некоторых случаях применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Поправки планируют внести в закон "Об органах принудительного исполнения РФ". При этом в материалах уточняется, что все сотрудники будут обязаны проходить специальную подготовку и периодическую (не реже раза в год) проверку на пригодность к подобным мерам.

Сейчас по закону сотрудники судебных приставов могут применять физическую силу, спецсредства и оружие только для обеспечения установленного порядка деятельности судов.

Инициатором законопроекта стал Минюст РФ. Его необходимость в ведомстве объяснили тем, что должностные лица часто рискуют своей жизнью, но не могут защититься должным образом. Предполагается, что таким правом могут наделить только 5 тысяч сотрудников из числа приставов-исполнителей и дознавателей.

