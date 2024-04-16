Эксперт Ванеев прокомментировал возможность наделить ФССП правом на применение оружия

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Руководитель рабочей группы общественной палаты РФ Вячеслав Ванеев, комментируя возможность наделить ФССП правом на применение оружия, напомнил, что сотрудники ведомства выполняют рискованную работу, которая требует особых мер защиты, сообщает радио КП.

В частности, они осуществляют безопасность судебных инстанций и обеспечивают транспортировку отдельных категорий заключенных, подчеркнул эксперт. В то же время Ванеев считает, что инициатива Минюста может усилить напряженность в обществе.

Силовые подразделения РФ все больше вооружаются и получают права на применение оружия, объяснил он. Притом, что это происходит на фоне полного разоружения законопослушных граждан, говорится в сообщении.

"И получается, что мы находимся между двумя такими мощными вооруженными структурами: государство и криминал", – прокомментировал Ванеев.

В настоящее время инициатива находится на стадии законопроекта. Однако Минюст наверняка добьется принятия закона, заключил Ванеев.

Ранее сообщалось, что в случае реализации инициативы оружие не будет выдаваться всем без исключения. Предполагается, что таким правом могут наделить только пять тысяч сотрудников из числа приставов-исполнителей и дознавателей.

