В ГД внесли законопроект о пятилетнем запрете с получения гражданства РФ на покупку оружия

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Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который вводит запрет на приобретение оружия в течение пяти лет с момента получения российского гражданства. Соответствующий документ был опубликован в базе данных Госдумы.

Проектом предлагается дополнить часть первую статьи 13 закона "Об оружии". Данная статья предполагает лицензионно-разрешительный порядок покупки, хранения и ношения оружия. Он помогает в недопущении обладания оружия лицами, которые не способны гарантировать его безопасное хранение и использование.

"Учитывая проводимую в настоящее время специальную военную операцию и возникающие новые угрозы и вызовы для безопасности государства и граждан РФ, предлагается установить дополнительные механизмы защиты в рамках режима оборота оружия", – говорится в документе.

Авторы отметили, что пятилетний срок поможет более эффективно рассмотреть устойчивую правовую связь лица, которое получило гражданство РФ, с государством.

До этого стало известно, что в июне и июле в 53 субъектах России было выявлено 217 нелегальных "оружейников". Также была прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Операцию проводили в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Алтае, Башкирии, Крыму, Карелии, Мордовии, Татарстане, Северной Осетии, ДНР, ЛНР, Удмуртской и Чувашской республиках.

Кроме этого, полиция и ФСБ задержали двоих подозреваемых в незаконном хранении оружия на западе Москвы. Были изъяты пистолеты, патроны, муляж гранаты, охолощенный автомат, две рации, ножи, электрошокер и телескопические дубинки.

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