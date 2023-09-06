ФСБ выявила 217 нелегальных "оружейников" в 53 регионах РФ

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В июне и июле в 53 субъектах России было выявлено 217 нелегальных "оружейников". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту", – сказано в сообщении.

Отмечается, что также была прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Операцию проводили в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Алтае, Башкирии, Крыму, Карелии, Мордовии, Татарстане, Северной Осетии, ДНР, ЛНР, Удмуртской и Чувашской республиках.

В сообщении добавили, что нарушителей выявили в Хабаровском, Забайкальском, Алтайском, Ставропольском, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском крае. Помимо этого, в Брянской, Курской, Новосибирской, Смоленской, Орловской, Воронежской и других областях.

По данным ФСБ, из незаконного оборота изъяли 757 единиц огнестрельного оружия российского и зарубежного производства. Среди них – 58 пистолетов-пулеметов, 251 винтовка, 22 пулемета, ружье и карабин. Также были изъяты 704 артиллерийских снаряда, 7 гранатометов, 210 гранат, мины, 75 электродетонаторов и запалов, свыше 87 килограммов взрывчатых веществ, более 70 тысяч патронов, 830 основных частей к огнестрельному оружию.

В конце августа сотрудники ФСБ РФ задержали в Донецке группу граждан, которые прибыли в зону проведения СВО, чтобы организовать канал незаконной продажи оружия и боеприпасов. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.

Кроме этого, полиция и ФСБ задержали двоих подозреваемых в незаконном хранении оружия на западе Москвы. Были изъяты пистолеты, патроны, муляж гранаты, охолощенный автомат, две рации, ножи, электрошокер и телескопические дубинки.

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