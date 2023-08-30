ФСБ задержала организаторов незаконной торговли оружием и боеприпасами в Донецке

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Сотрудники ФСБ РФ задержали в Донецке группу граждан, которые прибыли в зону проведения специальной военной операции для того, чтобы организовать канал незаконной продажи оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

"В результате совместных мероприятий УФСБ РФ по ДНР и УФСБ по Южному военному округу задержана группа лиц, прибывшая в зону проведения СВО для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов", – заявили в управлении.

Отмечается, что в ходе задержания у одного из граждан были обнаружены и изъяты четыре автомата АК-74 и АК-12, четыре магазина, граната Ф-1 и 71 патрон калибра 5,45 миллиметра.

В ФСБ добавили, что в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов".

Ранее ФСБ РФ задержала предполагаемого агента спецслужб Украины в Омской области. Благодаря совместно работе с полицией, его деятельность была пресечена. Отмечалось, что мужчине ставили задачи по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении воинских частей Минобороны.



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