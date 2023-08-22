Пистолеты, патроны и охолощенный автомат изъяли силовики на западе Москвы

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Сотрудники полиции и ФСБ задержали двоих подозреваемых в незаконном хранении оружия на западе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что силовики задержали двоих 24-летних граждан, проживающих в квартире на Кутузовском проспекте. У них дома нашли и изъяли пистолеты, патроны, муляж гранаты, охолощенный автомат, две рации, ножи, электрошокер и телескопические дубинки.

"Они задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для уточнения всех обстоятельств", – заявили в МВД.

В ведомстве уточнили, что патроны оказались боевыми калибра 9 миллиметров, а пистолеты – сигнальными, но также пригодными для стрельбы. Другие виды оружия переданы на экспертизу.

В ведомстве отметили, что в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 3 статье 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов"). Они помещены под стражу.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, который бросил взрывное устройство в машину, припаркованную около "Москва-Сити". Как сообщили в полиции, в салон Jaguar прилетела страйкбольная граната. Взрывной волной в машине выбило стекла, никто не пострадал. Подозреваемый также угрожал водителю иномарки пневматическим пистолетом, добавили правоохранители.

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