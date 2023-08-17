Мужчину будут судить за убийство шести человек в спорткомплексе Москвы в 1994 году

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве будут судить 52-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве шести человек в 1994 году. Об этом рассказали в столичном телеграм-канале ГСУ СК РФ.

В апреле 1994 года, по информации следствия, неизвестный попросил у обвиняемого и его сообщников за вознаграждение совершить убийство четырех человек, а также тех, кто будет рядом с жертвами. Тогда подозреваемые разработали план действий и распределили между собой роли.

"Соучастники совместно должны были осуществлять наблюдение за потерпевшими с целью определения места и времени наиболее подходящего для совершения убийства, приискать огнестрельное оружие", – заявили в Следственном комитете.

В результате 30 апреля 1994 года обвиняемый вместе с сообщниками, вооружившись огнестрельным оружием, пришел в здание спортивного комплекса на Бережковской набережной. Там они расстреляли трех человек на первом этаже, а после отправились в бильярдную комнату и убили еще шестерых.

От полученных ранений шесть человек скончались на месте происшествия, а трем успели вовремя оказать медпомощь.

На подозреваемого было заведено уголовное дело. Благодаря оперативным следственным мероприятиям и показаниям очевидцев удалось задержать обвиняемого. Мужчина свою вину не признал.

Сейчас дело передано в суд для вынесения наказания.

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