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14:55

Происшествия

Москвич попытался заказать убийство бывшего работодателя и его семьи

Видео: телеграм-канал "МВД Медиа"

Москвич попытался заказать убийство бывшего начальника и его семьи. О происшествии сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа", где опубликованы кадры задержания мужчины.

"Предварительно установлено, что 56-летний водитель такси на почве личной неприязни принял решение расправиться со своим бывшим работодателем и завладеть его имуществом. Он стал подыскивать исполнителя преступления", – говорится в публикации.

Мужчина хотел, чтобы наемник пробрался в дом его бывшего начальника, убил его, а также членов его семьи. Кроме того, исполнитель должен был забрать все деньги и ценные вещи, часть которых стала бы платой за совершенное убийство.

Однако о преступном замысле стало известно полиции. Правоохранители решили инсценировать преступление и предоставить мужчине постановочные доказательства. Нанятый исполнитель встретился с ним и передал якобы похищенные два миллиона рублей и драгоценности. В этот же момент заказчик был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии.

Против него завели уголовное дело по статьям 30, 33, 162 и 105 УК РФ.

Ранее в Омске мужчина с двойным гражданством России и Египта заказал убийство жены, с которой он не хотел делить дочь и бизнес. По версии следствия, 41-летний египтянин нашел исполнителя через своего знакомого в интернете, у которого ранее были проблемы с законом. Мужчина, убедившись, что заказчик настроен серьезно, сообщил в полицию о готовящемся преступлении.

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