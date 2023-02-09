В Омске египтянин нанял киллера, чтобы убить жену

Фото: СК РФ по Омской области

Мужчина с двойным гражданством России и Египта заказал убийство жены, с которой он не хотел делить дочь и бизнес. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

Египтянин прожил со своей супругой 10 лет.

По версии следствия, 41-летний египтянин нашел исполнителя через своего знакомого в интернете, у которого ранее были проблемы с законом. Мужчина, убедившись, что заказчик настроен серьезно, сообщил в полицию о готовящемся преступлении.

В роли киллера выступил оперативник, который встретился с заказчиком, получил аванс в размере одной тысячи евро, а также сведения о внешности, местонахождении и проживании женщины.

"Позже оперативник встретился с подозреваемым повторно и предоставил ему постановочные фотоматериалы, подтверждающие выполнение заказа. В момент передачи денежных средств в размере 3 тысячи евро мужчина был задержан бойцами отряда специального назначения "Гром" УМВД России по Омской области", – отметили в СК РФ по Омской области.

На допросе подозреваемый отрицал причастность к преступлению и заявил, что денежные средства он не передавал, а о совершении убийства никого не просил.

Специалисты возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное по найму. Египтянину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина выбросил обожженный труп женщины на лестничную клетку. О происшествии в полицию сообщила жительница дома, которая увидела, как ее сосед вытащил из своей квартиры труп женщины с травмами ног.

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