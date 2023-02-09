18:16Происшествия
В Омске египтянин нанял киллера, чтобы убить жену
Фото: СК РФ по Омской области
Мужчина с двойным гражданством России и Египта заказал убийство жены, с которой он не хотел делить дочь и бизнес. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.
Египтянин прожил со своей супругой 10 лет.
По версии следствия, 41-летний египтянин нашел исполнителя через своего знакомого в интернете, у которого ранее были проблемы с законом. Мужчина, убедившись, что заказчик настроен серьезно, сообщил в полицию о готовящемся преступлении.
В роли киллера выступил оперативник, который встретился с заказчиком, получил аванс в размере одной тысячи евро, а также сведения о внешности, местонахождении и проживании женщины.
"Позже оперативник встретился с подозреваемым повторно и предоставил ему постановочные фотоматериалы, подтверждающие выполнение заказа. В момент передачи денежных средств в размере 3 тысячи евро мужчина был задержан бойцами отряда специального назначения "Гром" УМВД России по Омской области", – отметили в СК РФ по Омской области.
На допросе подозреваемый отрицал причастность к преступлению и заявил, что денежные средства он не передавал, а о совершении убийства никого не просил.
Специалисты возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное по найму. Египтянину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина выбросил обожженный труп женщины на лестничную клетку. О происшествии в полицию сообщила жительница дома, которая увидела, как ее сосед вытащил из своей квартиры труп женщины с травмами ног.
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