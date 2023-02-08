В Петербурге мужчина выбросил обожженный труп женщины на лестничную клетку

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Житель Санкт-Петербурга вытащил на лестничную клетку обожженный труп женщины. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Происшествие случилось 7 февраля на Бухарестской улице. В полицию обратилась жительница многоквартирного дома, которая увидела, как ее сосед вытащил из своей квартиры труп женщины с травмами ног.

На месте преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины с ожогами нижних конечностей. Специалисты выясняют все детали происшествия.

Подозреваемый в убийстве задержан. Известно, что ранее он был судим за грабеж.

Ранее сообщалось, что 34-летний житель Пермского края во время распития алкогольных напитков зарезал своего отца и спрятал его тело в диван. С трупом в квартире мужчине удалось прожить один год. В полицию обратилась соседка, которая сообщила, что давно не видела своего 57-летнего соседа.

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