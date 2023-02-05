Мужчина зарезал оппонента осколком тарелки в кафе на востоке столицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержан мужчина, который зарезал оппонента осколком тарелки в кафе на востоке города. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на столичную прокуратуру.

"В ночь на 5 февраля в ресторане на Сокольнической площади один из посетителей в ходе конфликта нанес осколком тарелки другому посетителю резаные раны, в том числе шеи. Днем 34-летний мужчина явился в органы полиции с повинной, он задержан", – уточнили в прокуратуре.

Пострадавшему мужчине оказали необходимую помощь, однако позднее он скончался.

Против нападавшего возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Оно было изъято из полиции и передано в следственный комитет для оценки действий подозреваемого по статье 105 УК РФ "Убийство".

Ранее правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве собственной матери и ранении сестры. Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено в квартире дома на улице Витебской.

По данным следствия, утром 23 января мужчина в ходе ссоры нанес удары ножом своей матери и сестре. У нападавшего было расстройство психики. Ему должны назначить экспертизу.

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