СК возбудил дело после двойного убийства на Флотской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства на Флотской улице на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

"Следственным управлением <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что инцидент произошел во время ссоры. Позже выяснилось, что погибшая женщина и ее покончивший с собой супруг находились в продолжительном конфликте из-за того, что та не хотела прописывать мужа в своей квартире.

Отмечается, что в момент убийства в квартире также находились невеста погибшего сына пары, а также знакомая его матери. Они рассказали следователям детали произошедшего.

О случившемся стало известно минувшей ночью. По данным столичной прокуратуры, 45-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил своего 20-летнего сына ножом, после чего прошел в квартиру и зарезал бывшую жену. Пострадавшие от полученных ран скончались. После этого мужчина покончил с собой.



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