На Флотской улице мужчина убил ножом сына и бывшую жену, а затем совершил самоубийство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина убил бывшую жену и сына и совершил самоубийство в доме на Флотской улице. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры сообщает Агентство "Москва".

"В жилом доме на улице Флотская обнаружены тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, на лестничной площадке седьмого этажа 45-летний мужчина в ходе ссоры причинил своему сыну ножевые ранения, после чего прошел в квартиру и причинил ножевые ранения бывшей жене 1980 года рождения", – указано в сообщении.

Уточняется, что потерпевшие от полученных ран скончались на месте. После совершения преступления, мужчина покончил с собой.

Работу правоохранительных органов на месте координирует головинский межрайонный прокурор Александр Боев. Установлением обстоятельств и принятием решения о возбуждении уголовного дела занята прокуратура.

Ранее сообщалось, что мужчина убил бывшую жену чайником и ножом в Мытищах. Он спрятал тело женщины на балконе и несколько дней создавал видимость, что его экс-супруга жива, отправляя с ее телефона СМС-сообщения.

До этого правоохранители задержали мужчину, который пытался заживо сжечь свою супругу в столичном районе Строгино. Женщину госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

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