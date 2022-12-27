Уголовное дело возбудили после убийства 23-летней девушки на юге Москвы

Фото: телеграм-канал " Столичный СК"

После обнаружения тела 23-летней девушки с колото-резаными ранениями на юге столицы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

При осмотре на теле потерпевшей обнаружили не менее четырех колото-резаных ранений. По словам Ивановой, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Окровавленное тело девушки на съемной квартире на улице Затонной обнаружил ее отец. Мужчина обратился в полицию.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из восьми человек в Макеевке в ДНР. Расследованием займется 121-й военный следственный отдел СК.

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