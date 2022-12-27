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СК возбудил дело по факту убийства семьи из 8 человек в Макеевке
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из восьми человек в Макеевке в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.
Действия злоумышленников были квалифицированы по пунктам "а", "в", "д" и "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью"), а также по пункту "а" части 2 статьи 166 УК РФ ("Угон автомобиля без цели хищения, совершенный группой лиц по предварительному сговору").
Расследованием займется 121-й военный следственный отдел СК.
Отмечается, что правоохранителям удалось установить автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. Позднее четверо подозреваемых были задержаны в квартире жилого дома в Донецке.
"В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу", – говорится в сообщении.
В ночь на 27 декабря стало известно, что в Червоногвардейском районе Макеевки неизвестные расстреляли семью из восьми человек, среди которых четверо детей. Самым младшим погибшим стал годовалый ребенок. Также злоумышленники угнали автомобиль Skoda, принадлежавший убитым.
В Макеевке был объявлен "план-Перехват", благодаря чему подозреваемых задержали по горячим следам. Первоначально сообщалось, что правоохранители задержали троих ранее судимых жителей Калининского микрорайона. Они признались, что совершили преступление из корыстных побуждений.
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