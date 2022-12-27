В Макеевке в ДНР задержали подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Макеевке Донецкой Народной Республики объявили план-перехват из-за убийства семьи из восьми человек, заявил мэр города Владислав Ключаров. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Позже в полиции сообщили, что подозреваемые в совершении преступления были задержаны по горячим следам. Ими оказались трое ранее судимых жителей Калининского микрорайона.

"(Задержанные. – Прим. ред.) признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества", – заявили в Центре общественных связей МВД ДНР, передает ТАСС.

Правоохранители уточнили, что злоумышленники угнали автомобиль Skoda, принадлежавший убитым.

В ночь на 27 декабря стало известно, что в Червоногвардейском районе Макеевки неизвестные расстреляли семью из восьми человек, среди которых четверо детей. Самым младшим погибшим стал годовалый ребенок. Обстоятельства инцидента уточняются.

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