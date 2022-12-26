Убившая детей мать из Екатеринбурга оставила записку об их одержимости бесами

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Мать из Екатеринбурга, убившая своих детей, оставила записку об их одержимости бесами, сообщает Life.ru.

"Екатеринбурженка, которая задушила троих несовершеннолетних детей, изложила мотивы расправы в объемной записке", – отмечает издание.

В записке, обнаруженной в квартире 37-летней женщины, описывались мотивы ее поступка, где отца убитых детей она назвала "сатаной во плоти". Женщина объяснила совершенное тем, что им нельзя было оставаться с отцом, так как их ждало страшное будущее. По ее словам, дети являются грешниками. Она указала, что 10-летний сын "умирает от беса полуденного", 15-летнего сына, мать уличила в "блуде и гордыне", а пятимесячная дочь, по версии женщины, "укушена змием-искусителем". Она отметила, что дети "ушли без страданий".

Женщина в своем письме добавила, что Екатеринбург полон бесов, а в мире уже наступил апокалипсис.

Также женщине проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Для установления психического состояния женщины в момент совершения преступления матери убитых детей проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Что до отца убитых детей, то его сейчас ищут", – отметили в сообщении.

Ранее следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщило, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более малолетних"). Представители МВД установили, что мать находилась в декретном отпуске. Также установлены личности детей и матери.

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